Maast vuhises suvel mööda asteroid, mida NASA ei märganudki 

Asteroid hüüdnimega 2019 OK tõi esile mitmed puudused NASA seireprogrammis, mis on iseenesest murettekitavam seik kui asteroid ise, mis meist napilt, kuid siiski õnnelikult mööda vuhises, kiiruseks umbes 88 000 kilomeetrit tunnis. NASA ja USA kongressi vahel käib juba pikemat aega vägikaikavedu, kus kosmoseteadlased nõuavad lisatoetust just sellisteks projektideks, mis aitaksid potentsiaalselt ohtlikke asteroide varakult tuvastada. Tõsi, NASA teleskoobid tuvastasid 2019 OK mõni päev varem, kuid pilved varjutasid teda nii palju, et polnud võimalik tema tegelikku loomust välja arvutada.