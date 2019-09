Lotoga ligi 850 000 eurot võitnud mees plaanib osta maja 

Mees rääkis Eesti Lotole telefonis siiski lahkesti oma emotsioonidest ja plaanidest seoses võiduga. Mehe sõnul on ta lotot mänginud aeg-ajalt – nii Eurojackpot’i kui ka Bingot ja Vikinglottot. Lotopiletid ostab alati pliks-plaks valikuga, jälgides siiski, et numbrid ikka meelepärased oleksid – et mõni tema jaoks oluliste tähtpäevadega seotud numbritest piletil oleks. Enne suurvõitu on mees saanud vaid väikseid võite ning tal pole enda sõnul kunagi olnud tunnet, et peaks kindlasti võitma jackpoti.