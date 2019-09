FOTOD | Kopter päästis sügavale sohu eksinud vanahärra elu

Politsei sai eile ennelõunal teate, et Põhja-Pärnumaa hooldekodust kadus 76aastane Allan. Hooldekodu töötajad nägid teda viimati samal hommikul kella 9 paiku ja ütlesid meest otsima asunud politseinikele, et mees ei pruugi ümbritsevat adekvaatselt tajuda, teatas PPA pressiesindaja Kerstin Meresma.

Kuna mure vanahärra heaolu pärast aina suurenes ja oli teada, et ta lahkus hooldekodust sussides ja ilmale sobimatus riietuses, palusid politseinikud otsingutesse kaasata politsei- ja piirivalveameti kopteri.

„Kopter saabus meest otsima eile kella 14.30 paiku ja leidis vanahärra umbes poolteist tundi hiljem nii sügavalt metsast, et tol päeval me maapealsete jõududega ei oleks seda piirkonda läbi otsida jõudnud,“ ütles Abel ja lisas, et arvestades öiseid temperatuure, päästis kopter Allani elu.