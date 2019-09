Seisukoht Seisukoht | Õõvastav kaamoseaeg? Ia Mihkels, toimetaja , täna, 15:03 Jaga: M

Foto: MATI HIIS

Kalendri järgi on meil täna veel suvi, sügis algab alles esmaspäeval, aga iga septembrikuu vihmailm on kaasa toonud kaeblemisi: ongi kõik, nüüd on sügis käes: märg ja külm, pime ja porine, õõvastav ja masendav kaamoseaeg.