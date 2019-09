Top | Siseministeeriumile oma sõjavägi 

Riik on sepitsenud geniaalse lahenduse ähvardavale perearstikriisile. Kui mõni niigi üle ääre ajavate nimistutega perearst töölt lahkub, tuleb hädalistel EMOsse pöörduda. Seni on rahvast manitsetud ikka vastupidiseks – et nohu ja köhaga ei tasu EMOsid ummistada. Võib vaimusilmas ette kujutada, kuidas tuhanded tõbised rivistuvad Tallinna kahe EMO uste taha järjekordadesse.