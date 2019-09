Lenk avaldab Savisaare insuldi kohta: „Ta jõudis arstide hoole alla viimasel hetkel.“ 

Mis Savisaarega juhtus? „Ta juba paar päeva tundis, et parem käsi on kuidagi nõrgem aga ega sa ju ei lähe kohe alati arsti juurde lootuses, et äkki läheb ikka mööda,“ rääkis Lenk. Lõpuks transporditi kauaaegne Tallinna linnapea oma Hundisilma kodust siiski meedikute hoole alla – viimasel hetkel, et insuldile piir panna, märgib Lenk. Haiglaravile jäi Savisaar paariks päevaks „Ta on jälle kodus ja taastub. Parem käsi jäi natukene nõrgemaks, aga õnneks läks insult ikkagi suhteliselt kergelt. Nüüd ta siis taastub stressipalli ja võimlemisega,“ ütles sõber.

„Praegu me näeme järjekordselt, et kõik need kohtuprotsessid ja süüdistused, mis minu arvates olid paljuski välja mõeldud, on mõjunud räsivalt tema tervisele. Kui sa oled olnud nii suur mees, ehitanud üles Tallinna linna, kiriku rajanud, sundüürnikele 5000 korterit loonud, suure meediamaja üles ehitanud – kui sulle keegi selle eest „Aitäh!“ ei ütle, siis see mõjub inimese psüühikale väga halvasti.

Ja eks insuldi taga tihti ongi inimese psüühiline seisund – kui ta läheb endast välja, kütab endast üles. Insult ju ongi lühis inimeses endas, kui ta näeb, et tema parimaid kavatsusi keegi ei tunnista ja neid järjest hävitatakse,“ ohkas Lenk.