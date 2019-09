ÕLLESÕBRAD RÕÕMUSTAVAD: täna algab Oktoberfest

Saksa meedia juhib tähelepanu, et Oktoberfestil jätkub õllehinna tõus. Kui mullu maksis liiter õlut 11,10 - 11,50 eurot, siis tänavu 11,40 - 11,80 eurot.

Nii neäb välja tänavuse Oktoberfesti ametlik õllekann. Foto: EPA/Scanpix

„Välismaalt saabuvatele külalistele on see endiselt väga soodne hind. Ma usun, et Skandinaavias, USAs või Austraalias maksab liiter õlut hoopis rohkem,“ ütles Müncheni ülemlinnapea Dieter Reiter agentuurile Reuters. Võrdluseks: 1998. aastal maksis Oktoberfestil liiter õlut 5,80 eurot, 2002. aastal 6,80 eurot, 2008. aastal 7,80 eurot ja 2013. aastal 9,50 eurot.