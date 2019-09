Mihhail Kõlvart | Auto on palju enamat kui transpordivahend 

Alates 2010. aastast on Taanis autode arv kasvanud rohkem kui kümnendiku jagu. Soomes on kasv liikunud protsendi-paari kaupa aastas. Seda vaatamata tõsiasjale, et neis riikides on tehtud palju nii ühistranspordi, jalgratturite kui jalakäijate heaks. Seega on autolembuse juured palju sügavamad kui arvatakse.

Hiljuti levis meedias pealkiri, nagu oleks auto Kõlvarti jaoks staatusesümbol ja sellega sõitmist ei tohi kuidagi piirata. Täpsustaksin: mul pole staatusega muret ja igale poole ei püüa ma kindlasti autoga sõita.

Pidasin silmas, et paljudele inimestele on auto palju enamat kui transpordivahend. Ja kindlasti on neid, kes sellele omistavad ka staatust – see on tõsiasi.

Tallinna kaheharuline lähenemine

Tallinna lähenemine linna liikuvuse küsimusele on kaheharuline: a) autoliikluse järk-järguline vähendamine kesklinnas; b) uued liiklussõlmed äärelinnades. See sarnaneb suunale, mille on võtnud ka teised Euroopa linnad.

Tallinna uute liiklussõlmede kohta ütleks, et need on end õigustanud. Haabersti ristmik on kahtlemata kiirendanud linna sisenemist. Ilmselt ei kujuta me ette ka Tallinna Ülemiste liiklussõlmeta.

Kriitikud on esitanud väidet, et laiemad teed tekitavad üha uusi ummikuid. Ajendatud nõudluse (induced demand) teoorial on oma tõetera sees, kuid pigem on küsimus nende väga robustses kohalikus tõlgenduses.