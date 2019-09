EBAEETILINE: rõivatootja tõi turule koolitulistamistega seotud kuuliaukudega pusad 

Rõivatootja Bstroy, mis kirjeldab end postapokalüptilise tänavariietuse brändina, on sattunud kommentaarilaviini alla. Selle suunas saadetakse nii toetavaid kui ka vastikust väljendavaid sõnumeid – viimaseid on aga tunduvalt rohkem. Vastuolulisust on tekitanud ettevõtte uus kevadkollektsioon „Samsara“.

Bstroy pusadel ilutsevad kuuliaukude kõrval ka koolide nimed, kus on tulistamine toimunud. Nendeks on näiteks Sandy Hook, Columbine, Marjory Stoneman Douglas ja Virginia Tech.

2012. aasta Sandy Hooki koolitulistamises hukkunud õpetaja Vicki Soto mälestusleht postitas Instagramis kooli nimega kaetud aukliku pusa alla äärmiselt pettunud sõnumi: „Sandy Hooki koolipere nimel, on see mis te teete vastik, valus, vale ning lugupidamatu. Te ei mõista kunagi, mida meie pere pidi läbi elama, kui Vicki oma õpilasi kaitstes suri. Meie valu pole teie moebrändis kasutamiseks.“