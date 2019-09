Otto Oliver Olgo | Noore ja värske isana ajavad mind kõige rohkem närvi pangalaenud 

Ükski jutt ei tee olematuks fakti, et pangalaenu tagasimakse intress ei ole Eestis kuidagi võrreldav eelmise kümnendi standardi ja mitme suurema Euroopa riigi normiga. Meile kehtivad siin teised tingimused, mis kohalikele “võitjatele” (kerigu nad vaikselt põrgu oma “võitjate” sildiga, pigem on tegu tüüpidega, kel lihtsalt vedas rohkem ajastuga - aga see ei kõlaks nii hästi, eks?). Siinsete pankade sõnumitest kostab läbi, et ei ole mõtet enam unistada vanadest intressimääradest.

Loota selle peale, et üheksakümnendate-nullindate põlvkond ühel momendil ärkab vaikelust üles ja leiab viisi, kuidas mässata pankadele vastu - keda me lollitame? Me ei ole mässajate põlvkond. Me oleme #hoolin-põlvkond. #OlemeRohkem and all that jazz. Me suudame tekitada kiirelt haipi ja kriitikat, aga me jääme nõrgaks kestva surve avaldamises. Liiga palju on alternatiivseid tegevusi ja tähelepanu nõudvaid teemasid, et panku kiusata.