KASULIK VÕI MITTE? USA kulutab 3 miljonit dollarit kanepi valuvaigistava toime uurimiseks 

Teaduslikult on enim uuritud marihuaana mõju kroonilise valu vastu, mida tuuakse välja peamise põhjusena ravikanepi hankimisel. Vähem teatakse, millised marihuaana ühendid on kasulikud ning kas THC kahjulikke omadusi on võimalik vältida. Riikliku täiendava ja integreeritud tervise keskuse asedirektor dr David Shurtleff arvab, et kanepi teaduslik uurimistöö on ajast maas. „Teadus on avalikust kasutusest ja huvist tunduvalt maha jäänud. Me anname endast parima, et järgi jõuda,“ lubas Shurtleff, kelle sõnul on sõltuvusttekitavat THC-d põhjalikult uuritud, ent valuvaigistiks see mitmel põhjusel ei sobi.