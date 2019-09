Tartumaal kadunud 77aastane Veera leiti rabast surnuna

Tartu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Alik Säde sõnul jätkas otsingumeeskond täna otsinguala kontrollimist, et leida kolmapäeval Alam-Pedja looduskaitsealal kadunuks jäänud Veerat. Paraku leiti täna kella 14.30 ajal rabast naise surnukeha.

„Paraku on nii, et ka kõige tuttavam mets, raba või soo võib ühel hetkel muutuda tundmatuks ja sellises olukorras võib inimene üsna kergesti orientatsiooni kaotada. Kui eksinu on sellises olukorras metsas ihuüksinda ja ka telefonita, millega kiiresti abi kutsuda, ning puuduvad ka näiteks eluliselt olulised ravimid ning ilmastikule vastavad riided, siis võib seenele või marjule minek otsijate pingutustele vaatamata viia traagiliste tagajärgedeni,“ räägib Säde.