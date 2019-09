PUHAS TÖÖ: mees tassis pärast lahutust ühise elamise tühjaks ja tegi jagataval krundil lageraiet 

140 000 eurosest ühisvarast jäi pärast mehe sahkerdusi alles ligikaudu 16 000 kahepeale jagamiseks.



Pärast abielu lahutamist kolis naine pere ühisest kodust koos ühiste lastega üüripinnale. Abielu küll lahutati, kuid jagamata jäi poolte abielu jooksul soetatud ühisvara, mida otsustati jagada hiljem. Jagamata jäi hoonestatud kinnistu koos kasvava metsaga, kaks sõiduautot, traktor ning suurem osa vallasvarast.



Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ja elamu on muudetud elamiskõlbmatuks: elamult oli eemaldatud ja ära viidud kõik aknad, välisuks ning siseuksed, hüdrofoor, suures ulatuses elektrijuhtmestik, pliit ning köögimööbel koos valamu ja segistiga ning wc pott. Saunast oli eemaldatud ja ära viidud sauna lava, osaliselt laudis, keris, dušisegisti, laminaatparkett ning suurem osa elamu siseviimistluses kasutatud laudisest. Hoovipeal seisnud kuurist oli järgi üksnes vundament, olgugi, et ehitusluba hoone lammutamiseks ei olnud. Lisaks oli mees katkestanud elektriliitumise ja veeühenduse.



Kuna elamule ei ole väljastatud ehitusteatist ümberehitamiseks ega taotletud ehitusluba elamu lammutamiseks, on mees kirjeldatud toimingud teostanud omavoliliselt ja seadusevastaselt.



Ühisvaraks oli ka kasvav mets suurusega 2,6 ha ning ka selle oli mees loetud kuud pärst lahutust jõudnud lageraie korras maha võtta. Sama ajaga võõrandas mees kolmandatele isikutele samuti ühisvarana registreeritud kaks sõiduautot ning traktori. Metsa osas pöördus naine süüteo teatega ka politsei poole, kuid politsei asus seisukohale, et tegemist on tsiviilvaidlusega ning nemad aidata ei saa.



Eesti Õigsubüroo jurist Merike Roosileht peab taolist käitumist erakordseks ning soovitab sellise lahenduse hirmus ühisvara jagada hiljemalt koos lahutusega. “Olen juristina töötanud 16 aastat ning lahendanud erinevaid lahutusega seotud vaidlusi, kuid midagi sellist ei ole ma veel näinud - mees on ühisvara jagamise kartuses realiseerinud sisuliselt kogu võimaliku olemasoleva vara. Minu selge soovitus juristina on varalahususe peale mõelda juba abielu ajal - üheltpoolt maandab see riske ning teisalt on pärast võimalikku lahutust oluliselt lihtsam asju ajada ning jagada. Kui lahutatakse siiski ühisvara režiimis olles, soovitan vara jagamisega tegelema hakata koheselt pärast lahutust,” sõnas Roosileht.



Kõnealune ühisvara jagamise nõue on tänaseks antud kohtu menetleda.



Juristi selgitus ning kommentaar - kuidas selliseid olukordi vältida?



Tasub teada, et kuni jagamiseni kohaldatakse ühisvara valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ühisvara valitsemise kohta kehtestatud nõudeid. See tähendab, et abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Abikaasadel on õigus vallata ühisvara hulka kuuluvaid esemeid ühiselt.



Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Varaese loetakse abikaasade ühisvara hulka kuuluvaks seni, kuni ei ole tõendatud selle kuulumine abikaasa lahusvara hulka. Ühisvarasse kuuluvad seega eelduslikult kõik abielu kestel omandatud varalised õigused, muuhulgas ka omandamisõigused.



Kui üks abikaasa ei osale ühisvara korrapärases majandamises piisava põhjuseta ja on korduvalt kuritarvitanud oma õigust ühisvara valitseda ning seetõttu on oluliselt ohustatud teise abikaasa õigused, võib abikaasa nõuda kohtu kaudu varaühisuse lõpetamist. Samuti võib varaühisuse lõpetamist nõuda ka juhul, kui abikaasa on rikkunud perekonna ülalpidamise kohustust. Kui varaühisus on lõpetatud, saadab kohus sellekohase kohtulahendi ärakirja Notarite Kojale vastava kande tegemiseks abieluvararegistris. Varaühisuse varasuhte lõpetamisel tekib abikaasade vahel varalahusus.



Ühisvaraga seotud vaidlusi aitab vältida abieluvaralepingu sõlmimine. Abieluvaralepingut võib sõlmida kas juba abielu sõlmides või hiljem, kui lõpetatakse varaühisus. Abieluvaralepingu sõlmimine eeldab mõlema abikaasa nõusolekut ning pärast sõlmimist kehtib varasuhtena varalahusus. Varalahususe korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus.