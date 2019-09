Suurem laenukoormus paneb inimesi oma elu kindlustama 

Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse sõnul on laenukohustus sagedamini 31–50aastastel ja lastega inimestel. „Kui üks pereliige jääks töövõimetuks või kui perekond jääks püsivalt ühest sissetulekust ilma, siis 19 protsenti peredest ei saaks rahaliselt hakkama ja 61 protsendi perede hinnangul see majanduslikku toimetulekut ei mõjutaks,“ selgitas Jesse uuringu tulemusi.

„Kui perel on laen ja juhtub traagiline sündmus, siis muutub laenu tasumine ja igapäevaste kulude kandmine oluliselt raskemaks. Eriti haavatavad on selles osas lastega pered. Samas on inimestel võimalik neid riske elukindlustuse abil maandada,“ ütles Jesse.

Uuring näitas, et majanduslik toimetulek ilma ühe pereliikme sissetulekuta on seotud pere sissetuleku tasemega – mida jõukam pere, seda lihtsam on edaspidi hakkama saada ka teistel pereliikmetel, ja vastupidi.

Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuhi Eleriin Reinmanni sõnul panevad suuremad laenukohustused inimesi rohkem võimalike riskide peale mõtlema. „Iga kolmas kodulaenu võtja sõlmib laenukindlustuslepingu. Kui laenusaaja kaotab õnnetuse või haiguse tõttu töövõime või sureb, maksab tema eest laenu tagasi kindlustus ja kodu jääb perele,“ ütles Reinmann. „Iga laenaja jaoks on tähtis, et võetud kohustus ei jääks iseendale või lähedastele koormaks. Kliendid, kes mõtlevad lisaks laenukohustusele ka muude riskide peale, valivad laiema kaitsega elukindlustuse.“