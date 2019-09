Elektriline tõukeratas on liiklusseaduse mõttes mootorsõiduk 

Elektriline tõukerattas sõidab kuni 65 km tunnis ehk praeguse seaduse järgi võib jalakäija liigelda kuni 65 km/h. "See tähendab, et seadusandja peaks kiiremas korras jalakäijate kaitseks mõtlema lahenduse välja. Praegune võtmesõna on see, et kui on inimeste rohke koht, tullakse tõukeratta pealt maha ja kui on suurem plats vabama ruumiga, siis võib seda sõitmiseks kasutada," ütles Rüütelmaa.