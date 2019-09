MÜSTIKA: maja lendas gaasiplahvatuses õhku, ometi ei ole hoone gaasitrassiga ühendatud! 

Plahvatus toimus Kastre vallas Haaslava küla uusasumi osas, kus kõik majad on veel ehitamisjärgus. Asum on nõnda uus, et alles suve hakul anti üle selle gaasitrass. Neljapäeva lõuna ajal sündmuskohal viibinud inspektorid ja uurijad ning gaasifirma töötajad ei osanud veel ühtegi võimalikku stsenaariumi esitada. Uusrajooni kõrval asuv piirkond on juba välja ehitatud ja sealsetel elanikel mõistagi teooriaid on.