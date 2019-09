Mees, kes naljana homseks USA salajase baasi ründamise korraldas, kardab kohutavalt 

20aastane Matty Roberts tunnistas paar kuud tagasi, et just tema on Facebookis korraldatud ürituse „Jookseme Area 51-le Tormi, Nad Ei Saa Meid Kõiki Peatada“ korraldaja. „Küll me jookseme kiiremini kui nende kuulid,“ kuulutas ürituse tutvustus. Ilmselgelt oli tegemist naljaga. Facebookis märkis end „üritusele“ minejaks üle kahe miljoni inimese, kellest enamik eeldatavasti mõistavad, et päriselt reedel mingit tormijooksu toimuma ei hakka – ega saagi.

Miks tekitab Nevadas asuv sõjaväele kuuluv maalapp üldse mingit huvi? Ala 51, inglise keeles Area 51 on vandenõuteoreetikute ja müstikahuviliste üks suurim huviobjekt. Salajasel ja ligipääsmatul maa-alal arvatakse olevat tõendeid USA valitsuse varjatud tegevusest, ennekõike tõendeid maavälistest olenditest ehk UFOdest.

Ka Roberts ise rõhutas intervjuus Las Vegase raadiojaamaga, et tema mingeid vandenõuteoreetikuid tormi jooksma ei ärgitanud. Teda ehmatas tõsiasi, et juba juulis olid Area 51 lähedal asuvate öömajade kõik toad 20. septembriks kinni pandud. Ta hakkas muretsema, et FBI võib ta uksele koputama tulla, ehkki temal mingeid kavatsusi salajast ala vallutada polnud. Ta poleks ealeski arvanud, et tema nali võiks viraalseks minna ehk internetis tohutult populaarseks saada. Seetõttu hoidis ta ka oma nime tükk aega salajas. FBI siiski leidis ta üles ning ta kinnitas neilegi, et ei plaani midagi ekstreemset korraldada.

Ometi ei saa ka eitada, et korraldajad toimuva pealt kasu ei teeni. Facebooki ürituse lehelt leiab näiteks ametliku saidi, kust saab osta Area 51 teemalist nänni, T-särke ja muud sellist. 19. septembri õhtul toimub kahes unises väikelinnas, mis Area 51-le lähimad mitte üks, vaid kaks festivali: Alienstock (nagu Woodstock) ja Storm Area 51 Basecamp (Area 51 tormi jooksmise treeninglaager ingl. k.). Kaht miljonit külastajat oodata pole, ent tuhandeid küll, vahendab BBC. Mõlema ürituse korraldamiseks on luba olemas, ehkki kohalikule politseile korra pidamisel paras peavalu. Üks üritus toimub hotellis, teine kohalikus UFO-huviliste keskuses. Pole aimugi, palju kohaletulijaid lõpuks on, arv võib ulatuda viiest tuhandest viiekümne tuhandeni.

Roberts kardab, et kogu sündmusest võib saada kohutav humanitaarkatastroof. Nimelt on tema sõnul väga arvestatav hulk inimesi, kes ei võta asja naljana. Ka politsei muretseb, et kui rahvast tuleb tõesti kümneid tuhandeid, ei pruugi neil jätkuda jõudu, et kogu seda hulka hallata ning inimesed võivad midagi rumalat korraldada või viga saada.

Üks tulijatest on 33aastane maakler Art Frasik, kellel on koos mõne mõttekaaslasega täiesti kindel plaan Area 51-le tormi joosta, et paljastada UFOde olemasolu. Ta pole rahul, et ameeriklaste maksuraha läheb ala toimimisele, ent rahvale ei räägita sellest, mis seal päriselt toimub.

Juba toimus Area 51 lähedal ka esimene vahistamine, kui üks hollandlaste paar piiratud alale liiga lähedale sattus.