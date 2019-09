Politsei otsib Tallinnas kadunud 58aastast Igorit 

Igor lahkus Kadaka teel asuvast hooldekodust kolmapäeval, 18. septembri keskpäeval. Mees liigub tavapäratu sammuga, talle meeldib kükitada ja omaette rääkida. Igor on iseloomult rahulik, kuid suhtlemisel esineb tal kõnedefekti tõttu raskusi ja kõrvaliste inimestega ta reeglina ei räägi. Teada on, et mees võib oma terviseseisundist tulenevalt kõrvalise abita hätta sattuda.