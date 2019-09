Seisukoht | Viis kriitikavaba päeva 

Lasterikkad pered, õpetajad, teadlased, politseinikud, päästjad… Nimekirja neist, kes vääriksid suuremat palka või toetust, saab jätkata lõpmatuseni. Ja et nimekirjal pole otsa, tähendab seda, et keegi jääb alati ilma, istugu Stenbocki majas parajasti liberaalne või konservatiivne valitsus.

Martin Helme sõnumid eelarve hetkeseisu tutvustanud pressikonverentsil olid positiivsed: valitsus pingutab igati, et tõsta palku siseturvalisuse, hariduse, kultuuri ja keskkonna valdkonnas. Kuidas proovimisega läheb, selgub teisipäevasel nõupidamisel, kui riigieelarve lukku lüüakse. Seega võiks praegu valitsusele anda viie päeva jagu töörahu, et nad saaksid numbrid paika loksutatud. Küll kolmapäevast on mahti jälle kisada, et miks eelistati mõnda poliitilist lubadust kellegi palgatõusule!