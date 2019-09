Mart Soidro | Valimistest 27 aastat tagasi 

Veel 1992. aasta alguses tundus, et praeguse EKRE auesimehe Arnold Rüütli populaarsus valijate hulgas on vääramatu ja ta kogub vajaminevad 50% häältest. Aga mida aeg edasi, seda kõhklevamateks inimesed muutusid. Ei saa väita, et sügise lähenedes tekkis ülemnõukogu esimehe kõrvale presidendikandidaate nagu seeni (Lennart Meri, Rein Taagepera, Lagle Parek) pärast vihma. Küll aga seda, et mainitud ründekolmik ei konkureerinud mitte niivõrd omavahel, vaid Arnold Rüütli vastu.

Aeg teeb oma töö ja vanematel inimestel kipuvad paljud faktid ununema. Sel aastal linastunud muidu suurepärases dokumentaalfilmis „Taagepera“ ei maini portreteeritav tegelikku põhjust, mis ajendas teda osalema 1992. aasta presidendirallis. Kes vana asja meelde tuletab, sellel võib muidugi täbarasti minna, aga mina ei mäleta ühtegi presidentide teledebatti, kus California ülikooli professor poleks rõhutanud: „Kui te ei taha anda häält minule, andke Merile või Parekile, aga ärge andke Rüütlile!” Sõnastus võis veidi varieeruda, aga isegi loll pidi aru saama, et kommunist ei sobi presidendiks.

Nii läkski. Arnold Rüütel sai 41,8%, Lennart Meri 29,5%, Rein Taagepera 23,4% ja Lagle Parek 4,2% häältest. „Seega ükski presidendikandidaat ei saanud üle poole hääletamisest osavõtnud valijate häältest ja ei osutunud valituks,” on kirjas valimiskomisjoni kantseleilikus protokollis. Edasine oli – kui olla küüniline – juba n-ö tehnika küsimus: riigikogu hääletussedelitele kanti Arnold Rüütli ja Lennart Meri nimed ning häältega 59 : 31 valiti presidendiks viimane.

Ükski prohvet pole kuulus omal maal. Välismaal käis valimas 9784 Eesti vabariigi kodanikku ja hääled jaotusid presidendikandidaatide vahel nii: Lennart Meri 6255, Lagle Parek 1935, Arnold Rüütel 1139 ja Rein Taagepera kõigest 435 häält. Kasina häältesaagi põhjus võis olla professori 1972. aastal peetud ettekanne Kanada metsaülikoolis, mis on laiemalt tuntud kui „30 aasta plaan“.

Nostalgiline lauluke õisi täis toomepuust

Lennart Meri poleks saanud presidendiks isegi mitte imenipiga, kui valimisi poleks võitnud valimisliit Isamaa (29 kohta). Järgnesid Kindel Kodu (17), Rahvarinne (15), Mõõdukad (12), ERSP (10), Sõltumatud Kuningriiklased (8) ja Eesti Kodanik (8). Riigikokku pääsesid ka Rein Järlik (rohelised) ja Tiit Made (Eesti Ettevõtjate Erakond), kes said isikumandaadi, kuid kelle erakond ei ületanud viieprotsendilist valimiskünnist.

Lõin ka ise kaasa Isamaa valimisstaabi töös – kuigi olin seal väike vennike – ja mäletan, et pärast valimistulemuste väljakuulutamist valdasid meid kahetised tunded. Esiteks oli meil muidugi hea meel, et „panime pika puuga tulevastele koonukatele ja kesikutele“. Teisalt tegi tuska, et valimiskünnise ületasid nii kuningriiklased kui ka Eesti Kodanik. Tõsi, juba kuu enne valimisi oli põhjust häirekella lüüa, sest EMORi küsitlus näitas kuningriiklastele kuueprotsendilist toetust.