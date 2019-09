Juhtkiri | Vanglast välja ja varsti tagasi? 

Kui 70% vanglast vabanenuil puudub igasugune järelevalve või tugi, siis pole üllatav, et kolmandik endistest kinnipeetutest satub taas uurimise alla juba esimese vabaduseaasta jooksul. Enne tähtaega vabanenutel hoiab silma peal kriminaalhooldaja, ent nagu kirjeldab tänases lehes endine vang Aivo, on eluga taaskohanemisel sellestki vähe abi. Hoolega päevalehti lugevad vangid võivad olla detailideni kursis viimaste uudistega, ent hätta jääda meilide kirjutamise ja uuema tehnika kasutamisega või ei tea, kuidas riietuda nii, et mitte liigselt silma paista. Mida kauem on istutud, seda raskemalt taasühiskonnastumine läheb. Mõni jääbki kindlustunnet vanglamüüride vahelt otsima.

Et vanglast vabanenu kõige põletavam mure on enamasti elamispinna puudumine – kodutuna on keeruline tööd leida, sissetulekuta ei saa elamispinda ega toitugi –, on kõige paljutõotavamad need taasühiskonnastamise programmid, mis pakuvad ka elukohta. Selliseid majutuskohti on praegu üle Eesti 36 (taotlusi laekus 2017. aastal 197). Paraku tähendab suuresti Euroopa Sotsiaalfondist tulev rahastus neile MTÜdele, et tugiisikuidki ei saa enamasti täiskohaga tööle võtta, rääkimata siis programmide olulisest laiendamisest.