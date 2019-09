Eesti uudised Martin Helme päästjatest: eesmärk on väikegi palgatõus Viljar Voog , täna, 18:01 Jaga: M

PALKA JUURDE! Päästjad avaldasid neljapäeval Stenbocki maja ees meelt. Kui neid ka tuleval aastal palgatõus ees ootab, siis mitte suur. Foto: Teet Malsroos

Siseminister Mart Helme sõnas kolmapäeval riigikogu ees, et päästjate ja politseinike palgatõus on järgmise aasta riigieelarve projekti sisse kirjutatud ning arutelud käivad selle suuruse üle. Pojast rahandusminister Martin Helme tõmbas päev hiljem jutul veidi tuure maha: töö käib jätkuvalt selle nimel, et üldse väike tõus tuleks.