GALERII | Tallinna sadamas harjutati toimetulekut terrorirünnakuga 

Õppuse peakorraldaja kaitsepolitsei büroo juhi Tõnu Miilvee sõnul on õppuse stsenaariumijärgne olukord Eestis küll vähetõenäoline, ent väga tõsiste tagajärgedega keeruliste juhtumite kogum. „Päriselus peame Eestis suutma kriisiolukorda lahendada koostöös mitme valdkonna parimate asjatundjatega, kellel igapäevaselt omavahel nii palju puutumust ei pruugi olla,“ selgitas Miilvee. „Kaitsepolitsei annab parima, et ennetada ja tõkestada ohte riigi julgeolekule ning inimeste turvalisusele. Selle juurde kuuluvad vältimatult ka taolised ühisõppused, kus harjutame koostööd kõige keerulisemate olukordade lahendamisel.“

Õppus sai alguse varahommikul, kui kaitsepolitseile laekus info, et Stockholmist tulev Tallinki laev Baltic Queen on terroristide poolt kaaperdatud. Nelja helikopteri ja kolme kiiraadiga mindi laevale vastu ning Naissaare lähedal saadi kontroll tagasi enda kätte. Kontrollkäik laeval aga tõi ilmsiks, et sellel on keemilist, bioloogilist, radioaktiivset ning tuumasaastet.