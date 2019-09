Türi mees müüs ebaseaduslikult relvi ja laskemoona 

Süüdistuse järgi müüs varem kriminaalkorras karistatud Merisalu 2018. aasta sügisel jalaväevastase miini, teadmata, et tegu on õppemiiniga, mis tegelikult lõhkeainet ei sisalda. Samuti müüs ta lõhkeainet sisaldava elektridetonaatori ja käsigranaadi ning pakkus müüa üht siledaraudset ning üht vintpüssi. Merisalu kasutuses olnud ruumidest leiti lõhkeainet sisaldav imitatsioonipadrun ning veel üks detonaator, kaks gaasipüstolit, püstolkuulipilduja relvaraud ning helisummuti.

„Vaadates minevikku on näha, et Mikk Merisalu käitumises kordub sarnane kuritegeliku käitumise muster, millega käivad kaasas vägivallateod ning ebaseaduslikud tulirelvad. Käesolev kriminaalasi näitab, et muster on jätkunud ja läinud ohtlikumaks,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. „Ette heidetud kuriteod oli iseäranis ohtlikud just seetõttu, et lõhkeainet hoiti viiekorruselise kortermaja keldris ja Merisalu oli valmis nii lõhkeseadeldisi kui ka relvi raha eest levitama. Seda arvesse võttes ei näe prokuratuur teist võimalust kui taotleda kohtult süüdimõistmist ja reaalset vangistust,“ ütles prokurör.