Briti ajaleht võttis Jaak Madisoni artikli juudi väljaande pöördumise järel veebist maha 

Jewish News kirjutab omapoolses loos sellest, kuidas Madison „nõudis põgenikele lõplikku lahendust ning pealtnäha kiitnud natside majandusplaani“. Näib, et pärast Jewish Newsi osutamist antud seikadele võttis Telegraph veebis tasulisena üleval olnud artikli maha.

Tegemist oli veidi pikema versiooniga Madisoni kõnest Euroopa Parlamendi ees. Selle pealkiri oli „Ühendkuningriiki pantvangis hoides on Euroopa eliit omaenda allakäigu arhitekt“. Artikkel ilmus 18. septembril ning oli nähtav Telegraphi tellijatele, kes väljaande sisu eest maksavad.

Jewish News osutab sellele, et Telegraph ise kirjutas Madisonist ja tolle „lõpliku lahenduse“ Facebooki postitusest artikli. Madison ise eitas, et pidas silmas Natsi-Saksamaa lõplikku lahendust juutide hävitamises. Ta kordas seda mõtet ka Jewish Newsile, nimetades seoste loomist natsidega meelevaldseks.

The Telegraph ei ole veel Jewish Newsi järelpärimisele vastanud. Omalt poolt sõnas Madison: „See kõne oli sada protsenti lugupidav ja toetav briti rahva otsuse suhtes. Miks [Telegraph] selle kustutas, ma ei tea. Võib-olla on põhjuseks väärarusaam minu isikust, aga artikli poliitiline sõnum ja sisu võiksid ikka olla olulisemad kui kellegi vastasus. Nii et mullegi meeldiks väga kuulda, miks nad sellise otsuse langetasid.“