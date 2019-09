EHMATUS: Prantsuse linna akende taga luuras must panter 

Umbes viie kuu vanune pantrikutsikas kaalub 20 kilogrammi ning on väiksema koera mõõtu. Iseenesest ei pidanud naabrid suurt kiisut kartma, sest panter on ilmselgelt kodustatud. Omanik oli tema küüsi lõiganud ja panter käitus põhimõtteliselt nagu tavaline akendel jalutav kodukass ega polnud kuidagi agressiivne. Tema tervis on heas seisukorras.

Looma omanik on endiselt kusagil jooksus, vahendab Voix du Nord neljapäeva pärastlõunal. Loomakaitse esindaja mõistab omaniku käitumise hukka ning lisab, et pantri küüned on ära lõigatud selliselt, et see võrduks sellega, kui inimesel sõrmeotsad nukist maha kaksata. Eraisikul sellise kiskja omanikuks Prantsusmaal luba ei ole. Politsei teab, kes omanik on, nüüd on ta vaja ainult üles leida. Küllap nägi ta oma lemmikut uudistes ja mõistis, et sai paraja jamaga hakkama.