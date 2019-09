USA merevägi kinnitab, et tuvastamata lennuobjekte kujutavad videod on ehtsad

Joseph Gradisher, üks USA mereväe pressiesindajatest, edastas luureuudiste veebilehele The Black Vault teate, et kolmes videos nähtud õhumasinad on identifitseerimata objektid. Ehk et merevägi ei tea, mis need olla võiksid. Ta kinnitab, et kolm videot on ehtsad ning tõepoolest üles võetud mereväe piiratud treeningaladel. Gradisher lisab, et avalikkus poleks pidanud videosid kunagi nägemagi.

The Black Vault spekuleerib, et videod lekkisid Timesi valdusse kogemata, kui üks Pentagoni endine ametnik soovis neid tegelikult jagada valitsusasutuste, mitte ajalehega. Veebilehe haldajate kätte sattunud paberid väidavad, et ametnikul oli selline luba tõepoolest olemas. Ent, ehkki must valgel seisab, et väljaspool valitsusasutusi videosid levitada ei tohi, unustas keegi need ametlikult salastada.

Veidrad esemed lendlesid 2014. aasta suvest 2015. aasta märtsini USA idakalda kohal pea iga päev, rääkisid neid märganud mereväelased Timesile. Piloodid informeerisid kummalistest nähtustest ka oma ülemusi, kirjeldades, kuidas objektidest ei paistnud väljuvat heitgaase, õieti ei suutnud nad tuvastada, kas objektidel üldse mingi mootorgi oli. Objektid keerlesid vastutuult ja teinekord kuni 12 tundi järjest.

„Need asjandused olid seal terve päeva!“ rääkis leitnant Ryan Graves, kes teatas lendavatest objektidest ka Pentagonile ja USA kongressile. Ta selgitas: „Ühe õhumasina üleval hoidmiseks kulub märkimisväärne hulk energiat. Arvestades nende kiirust on 12 tundi õhus umbes 11 tundi kauem kui tundub võimalik.“