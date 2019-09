Vali vastsündinule kingitus, millest jääb mälestus terveks eluks  

Kui soovid kinkida lapsele midagi, mida ta kohe kasutada saab, siis on parimaks kingituseks kõristid. Kõristi on piisavalt väike ja mugav käes hoidmiseks, kõriseb õrnalt ning pakub nii silmailu kui ka värvide ja tekstuuride mängu. Lisaks on hea lapsel, kel hambad kasvamas, oma sügelevaid igemeid kõristi abil leevendada. Kõristi kasutusiga on muidugi lühem, umbes aastaselt leitakse muud põnevad tegemised. Ometi on see armas ese, mida mälestustekarpi tallele panna.

Väga praktiline on kinkida kiik, mis pakub rõõmu nii lapsele, kui ka vanematele. Alates hetkest, kui laps hoiab oma pead, saab kasutada hällikiige tüüpi tekstiilist valmistatud kiike. Roosiaidas müüdavatel mudelitel on ka turvarihmad, et lapse turvalisus oleks igati kindlustatud. Hälli on võimalik osta nii pehmendusega kui ka ilma.

Alates hetkest, kui laps istub (6 kuud), on sobilik kinkida tavaline tekstiilist kiik. Värvide ja padja disainide valik on suur. Valikus on ka täispehmendusega kiiged. Suur osa mudeleid on Roosiaidas kohe saadaval ning paljude puhul piisab viiepäevalisest tellimisajast.