KATSETAME: täisteragaletid on tervislikud, aga viivad keele alla! 

- Eriti maitsev on merevaiguga. Sobib ka lastele kooli pärastlõunaseks snäkiks.

Foto: Martin Ahven

Magusad galetid on järgnevate maitsetega: jõhvikas, mesi, mustikas, õuna-kaneel ning maisi-riisi karamelliga

- Esimene asi, mis mul silma hakkas, oli pakendite välimus. Need on nii rõõmsavärvilised, et köidavad poeriiulil tähelepanu!

- Minul tekitas see sõltuvust. Ausalt, nii hea oli. Sain meemaitselise proovida ning arvuti ees klõbistades kadus üks galett teise järel. Kui paar galetti oli veel alles, otsustasin end talitseda ning jätsin need järgmiseks päevaks.

- Olin enne marjamaitseliste riisigalettide söömist veidi skeptiline, aga samas põnevil – seniajani olin ma ju arvamusel, et riisigalett on soolane toit. Pidin väga meeldivalt üllatuma, kuna maitsesid nad tõesti väga hästi! Soovitaksingi neid süüa näiteks brie või mõne muu juustuga, kuna marjamaitse sobib sellega hästi kokku. Mekk oli kerge, samas parajalt magus ja hamba all krõbe.

- Galettide plussiks oli see, et need ei olnud väga magusad ega ka maitsetud, just sellised vahepealsed. Eriti hea on, kui panna magusale galetile peale näiteks maapähklivõid ning banaani või marju. Maitsev ja kõhtu täitev.