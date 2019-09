BILD: millal Merkel lõpuks selgitab, mis temaga lahti on? 

Kui Merkeli esimene värisemishoog pälvis suurt tähelepanu eelkõige Saksamaa ajakirjanduses, siis teisest ja eriti kolmandast rääkis juba kogu maailm. Üha sagedamini küsiti, kas Saksamaa valitsust alates 2005. aasta sügisest juhtivat naist vaevab mingi tõsisem tervisehäda? Selge vastus puudub paraku tänaseni, sest Merkel ise kinnitab, et temaga on kõik korras.

Pärast esimest värisemishoogu põhjendas Merkel oma keha kummalist käitumist kuumast ilmast tingitud veepuudusega. Ta ütles, et ta jõi pärast värisemishoogu kolm klaasi vett ja kõik sai korda. Saksa meedias esinenud arstid pidasid niisugust seletust usaldusväärseks ja huvi Merkeli tervise asjus vaibus. Teisel korral värises liidukantsler aga siseruumis ning keeldus seejärel pakutud veest. Kolmandal korral oli Berliinis vaid 18 kraadi sooja. Merkel ise andis hilisemal pressikonverentsil mõista, et tegemist oli psüühilise probleemiga. Täpsemalt tuli tal meelde 18. juuni värisemishoog Zelenskõi kõrval. „Aga mul läheb väga hästi ja muretsemiseks ei ole põhjust,“ kinnitas Saksamaa liidukantsler, kes nädal hiljem suundus suvepuhkusele.

Puhkuselt naasmise järel on Merkel aga jäänud 11. juulil juurutatud praktika juurde, kuulata riigihümni istudes. Kuna liidukantsler ei ole ka oma sellist käitumist enam selgitanud, siis leiab ajaleht Bild, et rahvas vajab ikkagi selgitust: kas tegemist on pelgalt ärevushäirega või ikkagi raske haigusega?