ÕL VIDEO | KAS TÕESTI? Ekspert: Eesti inimesed pole kunagi saanud nii palju palka! 

Fonteses palga- ja organisatsiooniuuringute valdkonda juhtiv Irja Rae toob välja: „Eesti inimesed pole kunagi saanud nii palju palka. Üldine palgatase eelmise aastaga võrreldes tõusis 7% ja reaalpalk tõusis 5,4%. See kõik sõltub sellest, millisele numbrile see protsent juurde pannakse. Reaalne palgatõus, kus inimene tõesti tajus, et raha jäi rahakotti, oli kõige suurem aastatel 2014–2016.“

Irja Rae sõnul osa ettevõtteid keskendub sellele, et luua meestele ja naistele tööalaselt võrdseid võimalusi. „Palk on selle peegeldus, mis töid mehed ja naised teevad. Me näeme, et see vahe on kindlasti organisatsioonides vähenemas. Ja kui tehakse sarnast tööd, siis palk üldjuhul ei erine,“ selgitab ta.