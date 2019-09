Edgar Savisaar sai insuldi 

"Järgnev repliik on kirjutatud enne seda, kui ma sain insuldi. Üks mu sõber lisas siia need laused, sest ma ise ei suutnud seda teha," algab Savisaare sissekanne Facebooki lehel, mis kirjeldab temaga seotud kohtuprostsessi.

Möödunud aasta 5. juunil lõpetas Harju maakohus kriminaalmenetluse korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatava Tallinna ekslinnapea Edgar Savisaare suhtes ning põhjendas seda otsust süüdistatava terviseprobleemidega. Ühtlasi teatas kohus, et määrus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Samas süüasjas on kohtu all veel Keskerakond, ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna volikogu endine esimees Kalev Kallo ning endine linnaametnik Priit Kutser. Nende üle jätkub õigusemõistmine siis, kui on selgunud, kas Savisaar peab samuti kohtusse ilmuma.