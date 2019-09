KATASTROOFI JÄRELKAJA: Fukushima tuumajaama juhte ei mõistetud ametialases hooletuses süüdi 

Kohtukaasus puudutas Fukushima tuumajaama hallanud ettevõtte Tepco endist juhatuse esimeest Tsunehisa Katsumatat (79), ning aseesimehi Sakae Mutot (69) ja Ichiro Takekurot (73). Süüdimõistmise korral oleks neid oodanud viieaastane vangistus. Neljapäeval lõppenud kohtusaaga oli ainus, mis maailma ajaloo ühele tõsisemale tuumakatastroofile järgnes. Kolme meest süüdistati ametialases hooletuses – juba 2002. aastal oli süüdistajate sõnul tuumajaama juhte hoiatatud, et vähemalt 15meetrine tsunami võib jaama kahjustada, ent nad polnud selleks vastumeetmeid rakendanud. Selle tõttu heideti neile ette 44 inimese surma põhjustamist. Kohtuotsus ei pakkunud üllatusi – endiseid juhatuse liikmeid ei mõistetud süüdi.

Tokyo kohtuhoone ette olid saabunud ka kümned protestijad, kes polnud 2011. aastal toimunud katastroofi unustanud. „Kui me ei kuule süüdimõistvat otsust, on meie aastatepikkused pingutused vett vedama läinud,“ ütles Saki Okawara, kes oli Fukushima regioonist kohtuistungit kuulama tulnud. „Jaapani ühiskond jätkab joont, et kedagi vastutusele ei võeta,“ sõnas pettunud mees pärast kohtuotsuse avalikustamist. Prokurörid keeldusid eelnevalt kaks korda endistele tuumajaama juhtidele kriminaalsüüdistusi esitamast, ent nad olid seda sunnitud tegema 2017. aasta juunis kohtukolleegiumi käsul.