KOKKUVÕTE: kuidas täidab Ukraina president Zelenskõi valimiseelseid lubadusi? 

Osaliselt on täidetud Zelenskõi lubadused oligarhidega kokkuleppimises, korruptsioonivastaste seaduste vastu võtmises, vabastatud vangidele korterite muretsemises ja silla ehitamises Dnipro linna. Lubatud oli ka Porošenko-aegsete paljude ametnike vallandamine, kuid see on osutunud mittetäidetuks, sest kuigi president vallandas mitu tolliülemat, tuli hiljem välja, et nad olid saadetud kõigest puhkusele.