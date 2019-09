VIDEO | Martin Helme: lisaraha suunamisel on fookus haridus- ja kultuurivaldkonnal, siseturvalisusel ja keskkonnal

Rahandusminister Martin Helme sõnul ollakse riigieelarve kokku panemisega lõpusirgel. „Mõistan avalikkuse huvi ühe või teise kindla teema kohta, aga oleme võtnud seisukoha, et seni kuni me midagi ei ole lukku löönud, siis ei hakka me ühe või teise kindla teema kohta ka midagi kommenteerima,“ sõnas ta. Helme avaldas tänulikkust konstruktiivse koostöö eest valitsuse liikmete vahel.

„Mis on siis meie eesmärgid? Jõuda tasakaaluni,“ sõnas minister ja lisas, et 2022. aastaks peaks eelarve jõudma lõplikult tasakaalu. Rahandusministri sõnul on viimastel koosolekutel tegeletud raha tõstmisega ja nende põhiline fookus on olnud oma valimislubaduste ellu viimisel.

Helme kinnitas taaskord, et valitsusel on kindel eesmärk avaliku sektori palkasid tõsta. Ministri sõnul on eelarves lisaraha suunamisel pööratud fookus siseturvalisusele, haridusvaldkondadele, kultuuritöötajatele ja keskkonnaministeeriumi erinevatele allaasutustele, kus on praegu kõige madalam palgatase üldse. „See on arutluse all olev küsimus, praegu ei saa veel midagi täpselt öelda,“ tunnistas ta.

Ka Urmas Reinsalu on enda sõnul eelarvega rahul. „Võib öelda, et viimase kuuga on eelarves palju asju muudetud ja ta on muutunud aina nunnumaks,“ märkis välisminister.

