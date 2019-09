TALIBANI EKSIMUS: haigla ees plahvatas autopomm, mille sihtmärk oli hoopis luureteenistuse hoone  

Qalati kohaliku volikogu liige Haji Atta Jan Haqbayani teatel on haigla rusude alt päästetud 20 surnukeha ning 95 haavatut. Mehe sõnul võivad need arvud kasvada, sest päästemeeskondade töö käib.

28. septembril toimuvad Afganistanis presidendivalimised. See on tõenäoliselt üheks põhjuseks, miks Taliban järjekindlalt rünnakuid korraldab. Sunniitide liikumine on teada andnud, et nende võitlejad astuvad veelgi enam esile Afganistani valitsuse ning võõrvägede vastu, üritades valimisi takistada. Valimisperioodil on valitsuse käsul turvalisuse tagamiseks pühendunud üle 70 000 julgeolekusõduri kogu Afganistanis.