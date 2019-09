VÄLDI HALBA ÜLLATUST: maksuamet hoiatab maksuvaba tulu liigse kasutamise eest 

Teavituse saavad üle 27 000 inimese ehk need, kellel on MTA andmetel kasutatud kaheksa kuuga maksuvaba tulu rohkem kui ette nähtud ja võib seetõttu tuludeklaratsioonis tekkida maksukohustus 100 eurot või rohkem. Teavitused saavad inimesed oma e-postile, kui neil on kontaktandmed e-MTAs esitatud.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on maksuvaba tulu lubatust enam kasutanud inimeste osakaal jäänud samasse suurusjärku ehk umbes 6,6 protsenti tulu teeninud inimestest maksid kaheksa kuuga tulumaksu eeldatust vähem. Samas on pea kuue protsendipunkti võrra ehk 47,4 protsendini kasvanud inimeste osakaal, kellel on maksuvaba tulu arvesse võetud eeldatavalt korrektselt. Samuti ligi 6 protsendipunkti võrra ehk 46 protsendini on vähenenud inimeste osakaal, kes on maksuvaba tulu kasutanud eeldavalt vähem ning saavad enammakstud tulumaksu deklareerimise käigus tagasi (kaheksa kuu andmetel hinnanguliselt 91,2 miljonit eurot).