FOTOD | LOODUSKATASTROOF! Malaisia metsapõlengute tossu hingav eestlane: päikest on näha ainult läbi udukogu 

Kagu-Aasias on alanud iga-aastane vineperiood. Nii nagu kuu aega tagasi valutas terve maailm südant Amazonase metsapõlengute pärast, on ka Indoneesias süüdatud põllumaa tekitamiseks suur ala vihmametsa. Sealt kerkiv suitsupilv mõjutab elu ka naaberriikides Singapuris, Bruneis ja Malaisias.

Kui hull olukord on, näitab API ehk rahvusvaheline õhusaaste indeks. API näit vahemikus 101–200 on ebatervislik, 201–300 väga ebatervislik ning üle 300 suisa ohtlik. Malaisia võimud valmistuvad praegu võimaluseks, et API näit võib ületada 500 punkti piiri! See tooks kaasa riikliku hädaolukorra, mis sisuliselt seiskaks elu kogu riigis.

„Päikest on harva näha ja kui, siis ainult läbi udukogu,“ selgitab Luht. Päike on pildil see väike kollane täpike. Foto: Erakogu

Kalamantanis ehk Borneo saare Malaisia osas paiknevas Sibu linnas oli API näit hommikuse seisuga 206 ehk „väga ebatervislik“. „Mitmed kohalikud kannavad maske, et end saastatud õhu eest kaitsta,“ räägib Luht, kes osaleb Sibus toimuval B.A.S.E. festivalil. Langevarjurid heidavad seal end alla kohaliku kõrgeima hoone, 126meetrise Wisma Sanyani katuselt.

Festivali korraldajad on maskid jaganud kätte ka hüppajatele. „Hüppamist siinne olukord kaugeltki ei takista ja üldiselt on ka kõik väga meeldiv,“ nendib Luht neljapäevase proovihüppe põhjal. Ta ise veel maski ette pannud pole. Küsimusele, kas „väga ebatervislik“ õhukvaliteet teda mõtlema ei pane, annab eestlane juba veidi ebalevama vastuse. „Nüüd, kui sa seda mainid, siis paneb natuke muretsema küll. Varem ei ma ei mõelnud selle peale, sest ei tunne mingit erinevust Liivalaia tänaval kõndimisega.“

Kuigi pildid Malaisiast on dramaatilised, selgitab Luht, et tegelikult maapinnal midagi erilist märgata pole. „Niisama tänaval kõndides ei saa arugi, et midagi teisiti oleks, kui just pilku taevasse või kaugusesse ei pööra,“ räägib eestlane. Ta nendib samas: „Päikest on harva näha ja kui, siis ainult läbi udukogu.“