Marju Lauristin: viime pealinna Paidesse! 

Lauristini sõnul tuleks alustada valimistest, kuna paljud tunnevad, et neil ei ole õiget esindajat, aga ideaalis saaks rahvas pärast valimisi öelda, et riigikogus on inimesed, kes teevad seal asju, mis on valijatele olulised, millest nad aru saavad ja mida ihust ja hingest toetada.