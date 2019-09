RASSISMISKANDAAL: Justin Trudeau palus vabandust, et 2001. aasta koolipeol näo pruuniks võõpas

Justin Trudeau õpetas enne poliitikasse suundumist Vancouveri erakoolis prantsuse keelt ja matemaatikat. 2001. aasta „Tuhande ja ühe öö“ temaatikaga koolipeol osales mees Aladdini kostüümis. „Tol hetkel ei pidanud ma seda rassistlikuks, ent nüüd mõistan, et see oli midagi, mida rassistid teevad, mistõttu on mul sügavalt kahju,“ palus Trudeau ajakirjanike ees vabandust. Kui talt küsiti, kas selliseid juhtumeid on veel toimunud, vastas peaminister, et ta oli korra ka keskkooli talendikonkursil tumedanahalist esinejat kujutanud.

Kanada moslemite juhtfiguuri Mustafa Farooqi sõnul on juhtunu väga kahetsusväärne. „Nähes peaministrit tumedanahalist isikut kujutava grimmiga (ingliskeelne väljend on blackface/brownface – toim.) on ääretult kurb. Brownface'i kandmine on väga laiduväärne ning tuletab taas meelde rassismi ning idamaise mütoloogia ajalugu, mis on vastuvõetamatu,“ teatas Farooq, kuid arvas, et kahe kümnendi jooksul võivad inimesed muutuda.