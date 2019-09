BRUTAALNE MÕRV: Amsterdamis tapeti tuntud advokaat 

Üks Derk Wersumi kahest lapsest oli isa tapmise ajal kodus. 44aastane Derk Wersum esindas Nabil B.-d, kes andis tunnistusi viies mõrvas ja neljas mõrvakatses süüdistatava kurjategijate jõugu vastu. Tähelepanuväärne on, et Nabil B. vend tapeti eelmisel aastal.

Peamised süüalused selles kohtuasjas on Maroko taustaga Ridouan Taghi ja Said Razzouki, kes on seni suutnud end varjata. Holland on väljastanud nende suhtes rahvusvahelise vahistamiskäsu. Mehi süüdistatakse mõrvades ja uimastitega kaubitsemises