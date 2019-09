Jüri Ratas Klooga koonduslaagri tragöödiast: teise maailmasõjaaegseid inimsusevastaseid kuritegusid on võimatu mõista 

„Täna meenutame 75 aastat tagasi Kloogal toimunud sündmusi, kui halastamatu julmuse tõttu jättis seal oma elu ligi 2000 süütut inimest. Neist ükski polnud teinud mitte midagi, et seda kurjust ära teenida. Teise maailmasõja aegseid inimsusevastaseid kuritegusid on võimatu mõista. Me saame neid vaid meeles pidada, hukka mõista ning teha kõik, et need enam kunagi ei korduks. Ma soovin, et täna leiaks igaüks meist ka sõnu ja tegusid, mis näitavad, et hoolime ning meil kõigil on väärtused, mis meid ühendavad,“ kirjutas peaminister.