Kas biolisandi kohustuse kaotamine kallutab kütuseturgu ebaausalt Alexela kasuks? 

Majandusminister Taavi Aas selgitas, et ettepanek tehti kooskõlastatult sektoriga ja selle järgi jääb seaduseelnõust välja kohustus lisada transpordikütustesse 6,4 protsenti biokütusekomponente, samas Realo sõnul on avalikkus segadusse aetud.

“See on vale väide, et mootorikütuste jaemüüjad on esitatud nii-öelda paindlikuma eelnõuga üksmeelselt nõus,” protestis Realo, kelle sõnul kallutab riik oma ettepanekuga turgu ühe osalise kasuks.