Kersti Kaljulaid nimetas Ukraina väljaandes Mart Helmet ebakompetentseks ja palus talle andestada 

Kaljulaid märkis, et tegemist on uue parteiga, mis on esimest korda valitsuses ja sellepärast tuleb neile nende ebakompetentsus andeks anda. Kuna Euroopa Liidu ja Ukraina vahel on kokku lepitud viisavaba reisimise režiim, siis peaks see Kaljulaidi sõnul ka valitsuse jaoks piisav olema. Kaljulaid toonitas, et välisminister Urmas Reinsalu oli sellele segadusele väga kiiresti reageerinud ja kinnitanud, et Eesti ei muuda oma lähenemisviisi Ukrainaga viisavabadusele.