RIIK TÕMBUB EEMALE: väikelinnas tuleb passi saamiseks reisile minna 

AINULT JA AINULT NII: Politsei annab inimestele dokumendid kätte ainult selleks sisustatud teenindussaalides. Erandeid ei tehta. Foto: Teet Malsroos

„Pärast avalikku sektorit hakkab ka erasektor vaatama, kust annaks kokku tõmmata. See on selline ohtlik ratas: inimesi jääb vähemaks, siis kaovad teenused ja siis jääb inimesi veel vähemaks,“ ütleb Tõrva vallavanem Maido Ruusmann selle kohta, et politsei lõpetab passide ja ID-kaartide kätteandmise Tõrvas ja Otepääl.