OOTUSÄREVUS TOOMPEAL: millal näeb avalikkus minister Kingot? 

Kert Kingo seeria katkeb hiljemalt järgmise poolteise kuu jooksul, sest sotsiaaldemokraadid esitasid tema tegemiste kohta järelepärimise. „Oleme harjunud sellega, et ministrite ametialane tegevus on Eesti vabariigis avalik. Ajakirjandus vahendab üsna detailselt ministrite tegevust,“ kommenteeris valitsusliikme välja kutsunud sots Jevgeni Ossinovski. „Minister Kingo tegevusest on meil aga äärmiselt vähe informatsiooni. Teame, et välismaal käib ta ainult äärmistel juhtudel, ent millega täidab ta oma tööpäevi kodumaal, on siiani varjule jäänud.“