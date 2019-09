Libeeria koolitulekahjus hukkus üle kahekümne lapse 

Pealinna Monrovia lähistel asuv õppeasutus on internaatkool, kus lapsed ka ööbivad. Tuli puhkes ühiselamus ajal, mil koolipere alles magas. Arvatavasti algas tulekahju elektrisüsteemi veast. Õnneks on kooli hooned varustatud anduritega, mis ilmselt paljude laste elu päästsid. Põgenemist takistas aga tõsiasi, et ühikal oli vaid üks väljapääs, millele ei saanud tule leviku tõttu peagi ligi.