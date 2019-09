Juhtkiri Juhtkiri | Kelle jaoks loob Mart Helme sisekaitse reservüksust? ohtuleht.ee , täna, 16:55 Jaga: M

Ainuüksi tõsiasi, et siseminister Mart Helme on loodavast sisekaitse reservist rääkides pidanud rõhutama, et tegu pole mingi Helme eraarmeega, näitab, et ühiskond pole päris ühel meelel, miks ja kas üldse sellist relvastatud üksust vaja on. Seoste tekkimisele näiteks Edgar Savisaare loodud kodukaitsega, mis toona mõjus paralleelriigi ehitamisena, on ju EKRE hoogsalt kaasa aidanud.