Iisraeli valimised: Netanyahu tegi põhirivaalile ootamatu ettepaneku 

Peaminister Netanyahu kodupartei Likud sai Iisraeli 120kohalises parlamendis 32 kohta, millest ei piisa, et koos väiksemate liitlastega (Likud eelistab endasarnaseid parempoolseid või rahvusäärmuslikke parteisid) enamuskoalitsiooni moodustada. Lahendusena tegi peaminister mõnevõrra ootamatu ettepaneku oma pearivaalile Benny Gantzile tsentristlikust Sinivalge alliansist, kelle partei sai vaid ühe koha enam.

BBC kirjutab, et Gantz ei ole sellisest ettepanekust vaimustuses, õieti ütles ta sellest otsesõnu ära. Mehed põrkuvad ühe väga suure takistusega: nimelt tahaksid nad mõlemad peaministriks saada. Gantzi ja tema valijate sõnul on korruptsioonisüüdistustega võitleva Netanyahu aeg läbi.

Nii Netanyahu kui tema abikaasa Sara vastu esitasid prokurörid süüdistusi korruptsioonis ja riigi raha väärkasutamises. Väidetavalt võttis Netanyahu varakatelt ärimeestelt vastu kalleid kingitusi ja pakkus ka ise lahkelt head ja paremat, et näiteks meedias positiivsemat kuvandit saavutada.

Möödunud aasta juunis sai süüdistuse ka Sara Netanyahu, peaministri abikaasa. Pillava eluviisiga daami süüdistati muude kahtlaste tegude seas ka 90 000 euro väärtuses riigi raha kulutamises Iisraeli tippkokkade valmistatud toitudele. Seda vaatamata sellele, et paari residentsis töötab nende isiklik kokk.

Netanyahu ei pea võimalikuks, et keegi teine peale tema valitsust juhiks. „Kas minu valitsus või ohtlik valitsus, kes sõltub araablaste parteidest!“ ähvardas ta kolmapäeva õhtul.

Iisraeli valimiste keskmes olid jätkuvad pinged regioonis, mida Netanyahu võit ähvardaks veelgi süvendada, kuna võidu korral lubas ta annekteerida osa Jordani jõe läänekaldast. Üheks põletavaks küsimuseks Iisraeli ühiskonnas on ka kohustuslik sõjaväeteenistus, millest ortodokssed juudid pääsevad – lisaks muudele erisoodustustele, mida valitsus neile võimaldab. See ärritab Iisraeli ilmalikumaid elanikke, kes leiavad, et tõsiusklikud juudid ei tunnista riigi võimu ega selle teenimist, küll aga ei ütle ära kõiksugu hüvedest, mida riik pakub.