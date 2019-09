Eesti uudised ÕL VIDEO | Metsavana ennustab sügisilma lindude, loomade ja sipelgate abil: hilissuvi kestab septembri lõpuni! Kristjan Väli | Video: Teet Malsroos; Märt Niidassoo , täna, 16:46 Jaga: M

GALERII

Foto: Teet Malsroos

Arvo Saidla, keda rahva seas tuntakse ka Metsavanana, on kindel: hilissuvi kestab septembri lõpuni. Ka oktoober tuleb mõnusalt soojemapoolne ja talve niipea oodata ei maksa. „Võin öelda, et seitsmendal septembril oli meil siin võimas äike. See tähendab, et talveni on vähemalt kaks korda nelikümmend päeva,“ ütleb ilmatark.